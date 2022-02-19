{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине

Психологов МЧС России привлекают для работы с эвакуированными из ДНР и ЛНР

Главы ЛНР и ДНР ранее заявили об эвакуации жителей республик на территорию РФ, в частности, в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 февраля. /ТАСС/. Психологи ГУ МЧС России по Ростовской области привлекаются для оказания экстренной психологической помощи людям, которых эвакуируют из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом говорится на сайте регионального главка МЧС России.

На эту тему
ДНР и ЛНР объявили об эвакуации мирных жителей в Россию. Главное
ДНР и ЛНР объявили об эвакуации мирных жителей в Россию.

"За прошедшие сутки специалисты психологической службы Главного управления МЧС России по Ростовской области привлекались для оказания экстренной психологической помощи эвакуированным жителям ДНР и ЛНР", - говорится в сообщении.

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась утром в четверг. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны ВСУ. Информация о погибших не поступала, одна мирная жительница была ранена, обстрелы привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры.

В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности, в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. По поручению президента РФ Владимира Путина беженцам, прибывающим в российский регион, выплатят по 10 тыс. рублей.

Теги
УкраинаРоссияКризис на Украине
Русский дом в Пномпене передал гуманитарную помощь камбоджийскому госпиталю
Главный врач Регионального госпиталя Бати Сау Чантха подчеркнул, что лечебное учреждение очень ценит помощь друзей из России
Читать полностью