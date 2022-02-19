Психологов МЧС России привлекают для работы с эвакуированными из ДНР и ЛНР

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 февраля. /ТАСС/. Психологи ГУ МЧС России по Ростовской области привлекаются для оказания экстренной психологической помощи людям, которых эвакуируют из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом говорится на сайте регионального главка МЧС России.

"За прошедшие сутки специалисты психологической службы Главного управления МЧС России по Ростовской области привлекались для оказания экстренной психологической помощи эвакуированным жителям ДНР и ЛНР", - говорится в сообщении.

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась утром в четверг. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны ВСУ. Информация о погибших не поступала, одна мирная жительница была ранена, обстрелы привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры.

В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности, в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. По поручению президента РФ Владимира Путина беженцам, прибывающим в российский регион, выплатят по 10 тыс. рублей.