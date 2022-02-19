Единовременную помощь эвакуированным жителям Донбасса планируют выдать 19 февраля

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 февраля. /ТАСС/. Власти Ростовской области планируют начать зачисление единовременных выплат эвакуированным из Донбасса мирным жителям в субботу, заявила журналистам в субботу министр труда и соцразвития Ростовской области Елена Елисеева.

"Очень у многих граждан есть лицевые счета в кредитных организациях России, информация об этих счетах собирается, и денежные средства будут перечислены на эти уже открытые счета. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы как можно быстрее, буквально уже сегодня данный процесс начался", - сказала Елисеева.