Из Адыгеи в Ростов-на-Дону направили гуманитарный груз для эвакуированных с Донбасса

МАЙКОП, 22 февраля. /ТАСС/. Гуманитарный груз для эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) отправлен во вторник из республиканского центра Адыгеи - Майкопа - в Ростов-на-Дону, сообщила пресс-служба главы республики. Автомобили регионального главка МЧС России с гуманитарной помощью выехали в 05:00 мск, уточнили в пресс-службе ведомства.

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"По поручению главы Адыгеи Мурата Кумпилова в республике сформирован гуманитарный груз для эвакуированных из Луганска и Донецка. В республике собрано более 12 тонн продуктов питания, бытовой химии, предметов первой необходимости", - сказали в пресс-службе.

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась 17 февраля. В ДНР и ЛНР сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры. 18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в связи с нарастающей угрозой боевых действий заявили об эвакуации жителей республик в Россию, в республиках была объявлена всеобщая мобилизация.

Президент РФ Владимир Путин провел в понедельник заседание Совета безопасности России, члены которого высказались за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик. Позже Путин заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.