Более 11 тыс. жителей Донбасса направили поездами в регионы РФ из Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 февраля. /ТАСС/. Более 11 тыс. жителей Донецкой и Луганской народных республик, в том числе почти 5 тыс. детей, после эвакуации в Россию отправлены поездами в другие регионы страны из Ростовской области. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе правительства региона.

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"По состоянию на 8 утра еще свыше 11 тыс. человек, в том числе 4 888 детей, отправлены 14 железнодорожными составами в 11 других российских субъектов", - говорится в сообщении.

В кабмине региона также сообщили, что более 2 тыс. эвакуированных из Донбасса граждан получили выплаты по 10 тыс. рублей.

"По состоянию на утро 22 февраля выплаты по 10 тыс. рублей перечислены 2 070 гражданам. Сегодня начнется прием заявлений от беженцев, прибывших в другие регионы страны. Начали также поступать заявления от граждан, которые разместились не в ПВРах, а у родственников", - говорится в сообщении.

В пресс-службе губернатора Ростовской области добавили, что в пунктах временного размещения, которые находятся на территории региона, находятся более 7 тыс. человек.

"В 118 ПВР в Ростовской области на утро 22 февраля находились свыше 7 тыс. беженцев, из них 3 200 - дети", - говорится в сообщении.