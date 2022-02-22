{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Ростовской области для жителей Донбасса открыли дополнительный телефон горячей линии

Необходимую информацию жители могут получить по телефону 8 (800) 201-59-79

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 февраля. /ТАСС/. Дополнительный телефон горячей линии для эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик, прибывших в России из-за обострения ситуации в регионе, открыт на базе главка МЧС по Ростовской области, сообщили ТАСС в оперативном штабе.

На эту тему
Признание Донбасса и предостережение Киеву. Что сказал Путин в обращении к россиянам
Признание Донбасса и предостережение Киеву.

"На базе ГУ МЧС России по Ростовской области для жителей ДНР и ЛНР открыт дополнительный телефон горячей линии 8 (800) 201-59-79. Также продолжает работать номер 8 (863) 239-99-99", - сказал собеседник агентства.

Накануне в Центре экстренной психологической помощи (ЦЭПП) МЧС России сообщали, что за время работы на основной телефон горячей линии поступило 506 звонков.

Теги
Россия
В России выявили 135 172 случая заражения коронавирусом за сутки. Это минимум с 1 февраля
Читать полностью