В Северной Осетии прошли акции в поддержку ЛНР и ДНР

ВЛАДИКАВКАЗ, 22 февраля. /ТАСС/. Флешмоб "Своих не бросаем" в поддержку Луганской и Донецкой народных респбулик прошел в Северной Осетии, сообщили во вторник в пресс-службе комитета республики по делам молодежи.

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"Объединившись, участники акции #МыВместе: комитет РСО-Алания по делам молодежи, региональное отделение Народного фронта, "Волонтеры Победы", "Молодежка ОНФ" и волонтеры-медики провели акцию поддержки на фоне "Поезда Победы", который сегодня прибыл в республику", - говорится в сообщении.

Также флешмоб #МыВместе провели представители общественных организаций во Владикавказе. Символично взявшись за руки, с флагами России и плакатами участники продемонстрировали, что всегда готовы быть рядом с жителями ДНР и ЛНР.

Ранее власти Северной Осетии выразили готовность принять около 1 тыс. человек из республик. Северо-Осетинское отделение "Единой России" направит гуманитарную помощь прибывшим в Ростовскую область жителям ЛНР и ДНР.