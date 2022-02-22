Временное затишье. Как прошла ночь в Донбассе после решения о признании Россией ДНР и ЛНР

ДОНЕЦК/ЛУГАНСК, 22 февраля. /ТАСС/. Ночь после объявления президентом РФ Владимиром Путиным о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) прошла в Донбассе относительно спокойно. В отличие от прошлой ночи, когда киевские силовики не прекращали обстреливать населенные пункты республик, после обращения российского лидера на некоторое время наступило затишье, а первые сводки об обстрелах появились только ближе к утру.

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Тем не менее, в целом за сутки количество нарушений режима прекращения огня сильно не уменьшилось, хотя и наблюдалась небольшая передышка. Так, по данным представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) 65 раз открывали огонь по территории республики. Народная милиция ДНР зафиксировала 55 обстрелов со стороны киевских силовиков. Реакция жителей республик В Донецке, по данным корреспондента ТАСС, жители слушали обращение в прямом эфире на площади Ленина в центре города. После трансляции церемонии подписания договоров с главами ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником начался фейерверк. Десятки людей размахивали российскими флагами. Еще во время выступления президента РФ часть проезжавших через центр города водителей сигналила. Однако в 23:00 люди покинули улицы из-за наступления комендантского часа. Жители Луганска организовали праздничный автопробег в связи с признанием Россией Луганской и Донецкой народных республик. Многие луганчане выкладывали в соцсети видео с семейных застолий по случаю признания Россией республики.

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Главы ДНР и ЛНР поблагодарили Путина. Пушилин, в частности, отметил, что ДНР после признания Россией сможет развивать свои предприятия. "Народ Донбасса привык трудиться, чтобы обеспечить не только себя, но и другие регионы. Нам есть что предложить России. Теперь мы сможем развивать наши предприятия, сотрудничать на равных условиях и вносить свой вклад в укрепление Русского мира", - подчеркнул он. Пасечник выразил уверенность, что вместе у ЛНР и РФ "получится возродить и приумножить былую славу региона, обеспечить жителям стабильность и уверенность в завтрашнем дне". Ситуация с безопасностью Несмотря на временное затишье, под утро ВСУ несколько активизировались, хотя и не так, как в прошлые дни, когда фиксировались попытки прорыва, на территорию республик проникали диверсанты, ночью гремели взрывы. В результате одного из обстрелов был ранен житель ЛНР из Славяносербска. Обстрелам подвергались еще несколько населенных пунктов республики, но информации о жертвах и разрушениях не поступало. В то же время в ДНР украинские диверсанты устроили взрыв на трассе Донецк - Горловка, погибли три человека, ехавшие в автомобиле. Реакция на Украине и на Западе На Западе решение российского президента признать ДНР и ЛНР восприняли в большинстве своем негативно: осуждением этого шага и призывами ввести санкции.

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