В ДГТУ назначили врио ректора после ареста Суракатова

МАХАЧКАЛА, 23 февраля. /ТАСС/. Врио ректора Дагестанского государственного технического университета (ДГТУ) вместо задержанного Нурмагомеда Суракатова по решению Министерства образования и науки РФ назначен Назим Баламирзоев, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе вуза.

Ранее сообщалось, что суд в Махачкале арестовал на один месяц ректора Дагестанского государственного технического университета по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге.

После ареста Суракатова врио ректора стал Гамид Ирзаев, который долгое время работал проректором по научной и инновационной деятельности вуза.

"Врио ректора Дагестанского государственного технического университета по решению Министерства образования и науки России назначен Назим Балимирзоев", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Баламирзоев в последнее время работал проректором по учебной работе ДГТУ.