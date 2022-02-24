Движение на кольцевой автодороге Екатеринбурга запустят в тестовом режиме в 2022 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 февраля. /ТАСС/. Власти Свердловской области планируют запустить движение на Екатеринбургской кольцевой дороге (ЕКАД) в тестовом режиме в 2022 году. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона в четверг.

Ранее ТАСС сообщал, что для окончательного ввода в эксплуатацию финального участка ЕКАД потребуется около года. На строительство из федерального бюджета дополнительно выделено 7,5 млрд рублей.

"Движение мы запустим в этом году. Но это <...> будет специальный режим передвижения по этой дороге. Нужно будет еще дооснастить ее электричеством, знаками, и так далее. Это сопутствующие ограждающие конструкции", - цитирует департамент губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

В департаменте отметили, что третий пусковой комплекс ЕКАДа в 11,44 км - это замыкающий участок дороги. После окончания его строительства кольцо вокруг Екатеринбурга полностью замкнется, что позволит сделать перемещение автомобилей и грузов более удобным с точки зрения логистики, а также улучшить экологическую обстановку в мегаполисе.

На данный момент на строительной площадке идет устройство земляного полотна, нижнего слоя асфальтобетонного покрытия и водопропускных труб. Также устраивается мостовое полотно эстакады, строятся два путепровода.

Екатеринбургская кольцевая автомобильная дорога проектной протяженностью 94,3 км строится с 1994 года. После ввода в эксплуатацию финального участка трассы и ее замыкания ЕКАД объединит в единый транспортный каркас федеральные дороги Пермь - Екатеринбург, подъезд к Екатеринбургу от автодороги "Урал", Екатеринбург - Шадринск - Курган и Екатеринбург - Тюмень.