Жители Донбасса прибывают в Ростовскую область, несмотря на завершение эвакуации

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 февраля. /ТАСС/. Мирные жители Донбасса продолжают прибывать в Ростовскую область, несмотря на завершение эвакуации из ДНР и ЛНР. Об этом заявил член Центрального штаба ОНФ, руководитель "Молодежки ОНФ", координатор "Единой России" по молодежной политике Игорь Кастюкевич в ходе видео-конференц-связи с региональными отделениями партии "Единая Россия".

Накануне эвакуация мирных жителей Донецкой Народной Республики (ДНР) в Российскую Федерацию была приостановлена в связи с безопасной обстановкой в тылу. Об этом в четверг заявлял глава ДНР Денис Пушилин.

"Несмотря на то, что эвакуация закончилась, народ выдвигается и идет в нашу сторону: детей много. Если вначале это были старики и дети, то сейчас это мамы с детьми", - сказал Кастюкевич.

Он добавил, что в ближайшее время планируется выезд на территории ЛНР и ДНР, где будет осуществляться объезд больниц. Также планируется определить места для складов с гуманитарной помощью.

18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще ряд регионов РФ приняли людей из Донбасса.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.