Югра создаст 20 новых IT-стойбищ к концу года

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 февраля. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа планируют, что к концу 2022 года в регионе будет создано до 20 новых IT-стойбищ, сообщили ТАСС в региональном департаменте информационных технологий и цифрового развития.

По итогам 2021 года в Югре было создано 23 новых IT-стойбища и их количество достигло 49. "Благодаря им доступ к сети интернет получили почти 3 тыс. человек, проживающих на 145 территориях традиционного природопользования. Это 61% коренного населения, ведущего традиционный образ жизни", - отметил собеседник.

На стойбищах используется два вида оборудования доступа к интернету - усилители сигнала сотовой связи в радиусе 30 км от базовых станций со скоростью подключения к сети до 40 мегабит/сек и спутниковая связь для удаления более 30 км со скоростью подключения до 12 мегабит/сек.

Югра - единственный в России регион, где IT-стойбища с 2018 года создаются на родовых угодьях КМНС, где в связи с их большой удаленностью от населенных пунктов - в среднем 100 км - отсутствует доступ к госуслугам, ограничены услуги в сферах здравоохранения, социальной защиты и трудоустройства, затруднен доступ к средствам связи. В ХМАО зарегистрировано 475 территорий традиционного природопользования, где проживает около 5 тыс. человек.