Глава СПЧ считает внутренние факторы решающими в вопросе моратория на смертную казнь

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что в вопросе моратория на смертную казнь важнее учитывать не членство РФ в международных организациях, а внутренние факторы.

"Много факторов определяют решение о смертной казни, и наше отсутствие в Совете Европы - это лишь один из них. Полагаю, что все-таки здесь внутренние факторы важнее", - сказал Фадеев на просьбу прокомментировать высказывание заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, что исключение РФ из некоторых международных организаций - хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране, таких как смертная казнь для опаснейших преступников.

Говоря о правовом аспекте вопроса, Фадеев напомнил, что решение о моратории на смертную казнь принято Конституционным судом РФ, и законодательная власть не может принять решение об отмене моратория.

"Если возвращаться к большому количеству факторов, то есть религиозный фактор, он тоже важен. Если вы спросите меня о смертной казни, я против смертной казни именно по религиозным причинам. Так что вопрос это очень сложный и понятно, что Дмитрий Анатольевич имеет ввиду военные преступления, если эта тема в обществе будет серьезно обсуждаться в политической сфере, несомненно, вопрос о смертной казни именно касательно военных преступников через какое-то время будет актуален. Так что думаю, что дискуссия впереди", - добавил глава СПЧ.