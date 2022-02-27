Бастрыкин поручил расследовать факты использования фосфорных боеприпасов ВСУ под Киевом

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ поручил расследовать факты использования украинскими военными фосфорных боеприпасов в районе аэропорта Гостомель под Киевом. Об этом журналистам сообщили в воскресенье в пресс-службе СК.

"Председатель СК Александр Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК России зафиксировать факты применения запрещенных боеприпасов украинскими военными и в рамках уголовного дела тщательно расследовать обстоятельства произошедшего, приняв исчерпывающие меры к установлению всех виновных", - отметили в ведомстве.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что подразделения ВСУ, отчаявшись сдержать наступление группировки войск Вооруженных сил России, начали массовое применение боеприпасов, начиненных фосфором, в пригородах Киева вблизи аэродрома Гостомель. Ими используются 122-миллиметровые снаряды к гаубицам Д-30 и реактивные снаряды к установкам БМ-21 "Град" еще советского производства. Применение таких боеприпасов запрещено третьим протоколом Конвенции ООН "О негуманном оружии" 1980 года.