Более 500 человек из ДНР и ЛНР, прибывших в Крым, обратились за помощью

ТАСС, 28 февраля. Более 500 человек из ДНР и ЛНР, прибывших в Крым, обратились в органы соцзащиты за оказанием материальной помощи. Об этом сообщается в понедельник на официальном портале правительства региона со ссылкой на председателя Совета министров - министра труда и социальной защиты Республики Крым Елену Романовскую.

"Более 500 человек из ДНР и ЛНР, прибывших в Крым, уже обратились в органы соцзащиты за оказанием материальной помощи. Среди них большая часть - дети до 18 лет, а также возрастная категория от 18 до 60 лет, которые нуждаются в трудоустройстве", - приводятся в сообщении слова Романовской.

Уточняется, что несколько человек в Алуште, Ялте, Феодосии, Керчи обратились за получением услуг образования для своих детей. Школы получили указание сразу же принимать этих детей либо организовывать для них дистанционное обучение при желании родителя.

"Школьные программы практически идентичны. Для детей, которые в девятом или 11-м классе, разрабатывается программа, чтобы они могли пройти определенную аттестацию и при желании окончить школу в Крыму", - отмечается в сообщении.