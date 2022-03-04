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Военная операция на Украине

В Северной Осетии прошли акции в поддержку российских военнослужащих на Украине

В ней приняли участие ветераны, представители общественных организаций, горожане и гости города

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 марта. /ТАСС/. Акция в поддержку российских военнослужащих, участвующих в специальной операции на Украине, прошла в Моздокском районе Северной Осетии. Об этом ТАСС сообщили в администрации местного самоуправления района.

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"На главной площади Моздока прошла акция в поддержку российских военнослужащих, которые сейчас участвуют в специальной операции на Украине. В ней приняли участие ветераны, представители общественных организаций, горожане и гости города. На фоне многометровой георгиевской ленты с плакатами они выражали благодарность и желали удачи военнослужащим", - сказал собеседник агентства.

Флешмоб прошел и во Владикавказе с участием юных футболистов. Воспитанники отделения футбола "Барс" муниципальной спортивной школы "Владикавказская академия спорта" развернули на поле российский триколор и выложили из футбольных мячей букву Z.

Также во Владикавказе автомобилисты составили из машин букву Z.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, ее цель - демилитаризация и денацификация страны.

Теги
РоссияСеверный КавказСеверная ОсетияВоенная операция на Украине
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