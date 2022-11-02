Возобновление зерновой сделки и предотвращение диверсии в Крыму. Главные события 2 ноября

Возвращение России в зерновую сделку

Минобороны сообщило, что Россия возвращается к участию в зерновой сделке после получения от Украины гарантий о неиспользовании зернового коридора для ведения боевых действий против Москвы. Владимир Путин заявил, что РФ оставляет за собой право выйти из соглашений в случае их нарушения.

Новые санкции Великобритании

Великобритания ввела санкции против бывших руководителей российской горно-металлургической компании Evraz Александра Фролова и Александра Абрамова, гендиректоров компаний "Татавтодор" Айрата Шаймиева и "Таиф" Альберта Шигабутдинова. Основанием указано получение ими "выгоды от правительства России или его поддержка".

Заочный арест по обвинению в убийстве Дарьи Дугиной

Басманный суд Москвы заочно арестовал Наталью Вовк, обвиняемую в убийстве дочери философа и публициста Александра Дугина Дарьи Дугиной. Вовк находится в международном розыске.

Предотвращение диверсии СБУ в Крыму

ФСБ сообщила о задержании в Крыму агента СБУ, планировавшего устроить подрыв линии электропередачи. У него изъяли три взрывных устройства фугасного типа, инструкции по их использованию и схему расположения опор ЛЭП в одном из районов полуострова.

Отъезд ректора РАНХиГС

Ректор РАНХиГС Владимир Мау уехал в Израиль после прекращения в отношении него уголовного дела о мошенничестве на сумму порядка 41 млн рублей. В пресс-службе вуза заявили, что он ушел в ежегодный плановый отпуск, который был согласован с правительством.