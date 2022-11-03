В Брянской области продлили высокий уровень террористической опасности

Режим будет действовать еще 15 суток

ТАСС, 3 ноября. Власти Брянской области, граничащей с Украиной, решили продлить с 5 ноября еще на 15 суток действие высокого (желтого) уровня террористической опасности. Об этом сообщается в четверг на сайте областного правительства.

"В связи с информацией правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению решением председателя антитеррористической комиссии, губернатора [региона] на территории Брянской области с 14:00 5 ноября 2022 года установлен высокий уровень террористической опасности сроком на 15 суток", - говорится в сообщении.

Высокий уровень террористической опасности впервые ввели в регионе с 11 по 25 апреля, после чего власти продлевали его действие несколько раз, в последний - с 21 октября.

13 апреля с украинской стороны был обстрелян пункт пропуска "Новые Юрковичи" в Климовском районе, на следующий день с двух боевых вертолетов было произведено не менее шести авиаударов по жилым домам в поселке Климово, пострадали семь человек. 25 апреля со стороны Украины произвели более 50 минометных выстрелов по пропускному пункту "Троебортное", а 29 апреля - не менее 35 выстрелов по сотрудникам пограничного управления ФСБ России по региону на территории погранзаставы "Белая березка". На следующий день украинские вооруженные формирования обстреляли участок местности вблизи нефтеналивной станции ОАО "Русснефть" в селе Жеча Стародубского района.

Обстрелы территории приграничных населенных пунктов в Брянской области неоднократно происходили также в июне, июле, августе, сентябре и октябре.