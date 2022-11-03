WSJ: почти половина опрошенных республиканцев выступает за сокращение помощи Киеву

Результаты опроса показали, что около 30% американцев считают помощь США Украине слишком большой

НЬЮ-ЙОРК, 3 ноября. /ТАСС/. США оказывают слишком большую помощь Украине, считают около 30% американцев, причем среди сторонников Республиканской партии этот показатель достигает 48%. Такие данные собственного социологического опроса приводит в четверг газета The Wall Street Journal.

В марте этого года во время аналогичного опроса всего 6% американцев высказались в пользу того, что помощь Украине слишком велика. Среди республиканцев только 17% считают, что помощь Украине надо увеличить, в то время как в марте таких было 61%.

В целом, однако, 57% американцев продолжают считать, что они согласны с отправкой дополнительной финансовой помощи Украине, в то время как против выступили 37%. Однако среди республиканцев за дополнительную финансовую помощь выступают только 35%.

Участие в опросе приняли 1,5 тыс. человек, он проходил с 22 по 26 октября, статистическая погрешность составляет 2,5%.

Промежуточные выборы в США пройдут 8 ноября. На них будут избираться все 435 членов Палаты представителей Конгресса США и треть его Сената. Согласно ряду прогнозов, республиканцы могут увеличить представительство в обеих палатах законодательного органа, что даст им возможность препятствовать реализации предложений президента-демократа.