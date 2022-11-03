Дума может на следующей неделе ввести статус ветерана боевых действий для добровольцев

Авторы инициативы указывают, что порядок выдачи добровольцам удостоверения ветерана боевых действий единого образца будет определять кабмин

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Госдума может на следующей неделе рассмотреть проект о статусе ветерана боевых действий для добровольцев сразу в трех чтениях. Об этом в четверг сообщил ТАСС глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов.

"На следующей неделе постараемся рассмотреть во всех трех чтениях", - сказал Нилов, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее в четверг в Госдуму был внесен законопроект о распространении статуса ветерана боевых действий на добровольцев, участвующих в специальной военной операции. Инициативой также предлагается установить статус инвалида боевых действий добровольцам, которые стали инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при выполнении задач в ходе СВО. Инициативу внесли 270 депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и группа сенаторов, включая спикера СФ Валентину Матвиенко и первого вице-спикера СФ, секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака. Авторы инициативы указывают, что порядок выдачи добровольцам удостоверения ветерана боевых действий единого образца будет определять кабмин РФ.