Патриарх Кирилл заявил, что РПЦ возносит особые молитвы о стране, воинстве и народе

Глава РПЦ выразил признательность президенту за внимание к деятельности Московского патриархата и за личный вклад в гармонизацию церковно-государственных отношений

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл по случаю Дня народного единства подчеркнул, что РПЦ сегодня возносит особые молитвы о России, ее воинстве и народе.

"Совершая в этот день празднование в честь Казанской иконы Божией Матери, мы с благодарностью свидетельствуем о многих милостях Господних, явленных нашим предкам в прошлом, чтим память героев, отстоявших свободу и независимость родины, уповаем на помощь свыше в созидании жизни мирной и благополучной. Ныне Русская православная церковь возносит сугубые молитвы о богохранимой стране нашей, властях, воинстве и народе, дабы господь ниспроверг замыслы всех, на Святую Русь ополчившихся, утвердил в людях дух братолюбия и мира", - говорится в телеграмме в адрес президента РФ Владимира Путина, опубликованной в пятницу на сайте РПЦ.

Патриарх выразил признательность президенту за внимание к деятельности Московского патриархата и за личный вклад в гармонизацию церковно-государственных отношений. Он также понадеялся, что работа РПЦ с органами государственной власти будет и впредь приносить добрые плоды. Патриарх Кирилл пожелал главе государства душевных и телесных сил, а также успехов на посту президента РФ.

Также поздравительные телеграммы патриарх адресовал премьер-министру Михаилу Мишустину и мэру Москвы Сергею Собянину.

День народного единства отмечается в России с 2005 года. Праздник установлен в память об освобождении народным ополчением под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского Москвы от польских интервентов в 1612 году.