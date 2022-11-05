4 ноября, 22:44

CNN: в Twitter начались сокращения после покупки компании Маском

CNN: в Twitter начались сокращения после покупки компании Маском
Штаб-квартира Twitter в Сан-Франциско
© AP Photo/ Jeff Chiu

По данным телекомпании, сообщения об увольнении получили сотрудники, ответственные, в том числе, за маркетинг, связи с общественностью, контроль за работой систем искусственного интеллекта, проверку данных на предмет достоверности

НЬЮ-ЙОРК, 5 ноября. /ТАСС/. В пятницу в компании Twitter, которую ранее приобрел за $44 млрд предприниматель Илон Маск, начались сокращения сотрудников. Как сообщает телекомпания CNN, о масштабах сокращений говорить пока рано.

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По ее данным, к утру 4 ноября сообщения об увольнении получили сотрудники Twitter, ответственные, в том числе, за маркетинг, связи с общественностью, контроль за работой систем искусственного интеллекта, проверку данных на предмет достоверности, а также из других подразделений компании. CNN подчеркивает, что "множество сотрудников" компании накануне сообщили в соцсетях, что были лишены доступа к корпоративной электронной почте, что тоже может свидетельствовать о готовящемся увольнении.

CNN отмечает, что нет ясности относительно того, какая доля сотрудников Twitter подпадет под сокращения. В общей сложности штат компании насчитывает порядка 7,5 тыс. работников. Газета The New York Times в свою очередь отмечает, что увольнения затронули сотрудников Twitter в разных регионах и странах.

Ранее The New York Times сообщила, что увольнения в Twitter начнутся с 4 ноября. Как следует из письма, с которым ознакомились журналисты издания, сокращение штата проводится с целью "направить Twitter по правильному пути".

Маск 27 октября закрыл сделку по покупке Twitter. Согласно документам, размещенным 31 октября в базе Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), миллиардер собирается распустить совет директоров компании. Сразу после покупки Twitter Маск уволил несколько членов руководства компании. Позже агентство Bloomberg сообщило, что предприниматель планирует сократить штат практически вдвое. 

Теги:
Маск, Илон
© Информационное агентство ТАСС
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