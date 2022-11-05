CNN: в Twitter начались сокращения после покупки компании Маском

По данным телекомпании, сообщения об увольнении получили сотрудники, ответственные, в том числе, за маркетинг, связи с общественностью, контроль за работой систем искусственного интеллекта, проверку данных на предмет достоверности

НЬЮ-ЙОРК, 5 ноября. /ТАСС/. В пятницу в компании Twitter, которую ранее приобрел за $44 млрд предприниматель Илон Маск, начались сокращения сотрудников. Как сообщает телекомпания CNN, о масштабах сокращений говорить пока рано.

По ее данным, к утру 4 ноября сообщения об увольнении получили сотрудники Twitter, ответственные, в том числе, за маркетинг, связи с общественностью, контроль за работой систем искусственного интеллекта, проверку данных на предмет достоверности, а также из других подразделений компании. CNN подчеркивает, что "множество сотрудников" компании накануне сообщили в соцсетях, что были лишены доступа к корпоративной электронной почте, что тоже может свидетельствовать о готовящемся увольнении.

CNN отмечает, что нет ясности относительно того, какая доля сотрудников Twitter подпадет под сокращения. В общей сложности штат компании насчитывает порядка 7,5 тыс. работников. Газета The New York Times в свою очередь отмечает, что увольнения затронули сотрудников Twitter в разных регионах и странах.

Ранее The New York Times сообщила, что увольнения в Twitter начнутся с 4 ноября. Как следует из письма, с которым ознакомились журналисты издания, сокращение штата проводится с целью "направить Twitter по правильному пути".

Маск 27 октября закрыл сделку по покупке Twitter. Согласно документам, размещенным 31 октября в базе Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), миллиардер собирается распустить совет директоров компании. Сразу после покупки Twitter Маск уволил несколько членов руководства компании. Позже агентство Bloomberg сообщило, что предприниматель планирует сократить штат практически вдвое.