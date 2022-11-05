В Костроме открыли горячую линию для пострадавших от пожара в кафе "Полигон"

На линии дежурят психологи ГУ МЧС России по региону

ТАСС, 5 ноября. Спасатели открыли горячую линию для пострадавших в результате крупного пожара, произошедшего в кафе "Полигон" на Никитской улице в Костроме в ночь на субботу. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Открыта горячая линия по телефону: 8 (4942) 493-620, звонки на который принимаются по пожару в кафе "Полигон" в Костроме", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что на телефоне организовано дежурство психологов ГУ МЧС России по Костромской области, родственники могут уточнить информацию о пострадавших, их местонахождении и состоянии, а также получить психологическую поддержку.

Пожар в ночном клубе "Полигон", где регулярно устраивают вечеринки и корпоративы, произошел в ночь на субботу на площади 3,5 тыс. кв. м. Крыша здания полностью обрушилась. По последним данным, в результате пожара погибли 13 человек, еще пятеро пострадали. Разбор завалов продолжается.