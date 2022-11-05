В Свердловской области сняли ограничение движения транспорта на выезде из Асбеста

Ограничение ранее действовало из-за снегопада на трассах Асбест - Белоярский, Асбест - Рефтинский, Асбест - Малышева, Асбест - Грязновское

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 ноября. /ТАСС/. Выезд транспорта из Асбеста в Свердловской области, который утром в субботу ограничили из-за снегопада, восстановлен. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

"Временно введенное госавтоинспекцией Свердловской области ограничение движения для всех видов транспорта в Асбестовском районе на трассах Асбест - Белоярский, Асбест - Рефтинский, Асбест - Малышева, Асбест - Грязновское, снято", - говорится в сообщении.

В субботу в восточной и центральной частях Свердловской области выпало до 15 см снега, дороги расчищают более 270 единиц техники. Ожидается, что сильные осадки продлятся до 6 ноября. По данным синоптиков, 5 ноября в Свердловской области температура воздуха ночью опускалась до минус 10 градусов, днем составила от минус 4 до плюс 1 градуса.