5 ноября, 13:46,
обновлено 5 ноября, 14:25
Пожар в кафе в Костроме

Власти Костромы помогут семьям погибших при пожаре в кафе-клубе в организации похорон

Власти региона также готовят решение об оказании семьям пострадавших материальной помощи

КОСТРОМА, 5 ноября. /ТАСС/. Власти Костромы окажут помощь близким погибших при пожаре в ночном клубе "Полигон" в организации похорон. Такое поручение дал губернатор региона Сергей Ситников на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, сообщила пресс-служба обладминистрации.

Читайте также
Что известно о пожаре в кафе в Костроме

"Администрации города дана команда, чтобы помогли родственникам погибших в организации похорон. Сейчас мы готовим решение областной администрации об оказании материальной помощи семьям пострадавших", - цитирует пресс-служба главу региона.

Отмечается, что на месте трагедии продолжают работать следователи и криминалисты. "Все сработали в сроках, в рамках регламентов, в рамках приказов министерства. Росгвардия, МЧС, МВД - службы, которые обеспечивали вопросы спасения людей, пожаротушения - отработали вовремя", - добавил Ситников.

Пожар в клубе "Полигон", где регулярно устраивали вечеринки и корпоративы, произошел в ночь на субботу на площади 3,5 тыс. кв. м. Крыша здания полностью обрушилась. Погибли 13 человек, травмы легкой степени получили пять человек, еще пяти человекам потребовалась психологическая поддержка. 

В регионе 7 ноября объявлен траур. Пожар мог начаться после выстрела из охотничьей ракетницы. Возбуждены уголовные дела по статьям о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Владельцем заведения является депутат костромской облдумы, член регионального политсовета костромского регионального отделения "Единой России" Ихтияр Мирзоев, он пообещал помочь семьям погибших. 

Теги:
Ситников, Сергей КонстантиновичРоссияКостромская областьПожар в кафе в Костроме
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация