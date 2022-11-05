Власти Костромы помогут семьям погибших при пожаре в кафе-клубе в организации похорон

Власти региона также готовят решение об оказании семьям пострадавших материальной помощи

КОСТРОМА, 5 ноября. /ТАСС/. Власти Костромы окажут помощь близким погибших при пожаре в ночном клубе "Полигон" в организации похорон. Такое поручение дал губернатор региона Сергей Ситников на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, сообщила пресс-служба обладминистрации.

"Администрации города дана команда, чтобы помогли родственникам погибших в организации похорон. Сейчас мы готовим решение областной администрации об оказании материальной помощи семьям пострадавших", - цитирует пресс-служба главу региона.

Отмечается, что на месте трагедии продолжают работать следователи и криминалисты. "Все сработали в сроках, в рамках регламентов, в рамках приказов министерства. Росгвардия, МЧС, МВД - службы, которые обеспечивали вопросы спасения людей, пожаротушения - отработали вовремя", - добавил Ситников.

Пожар в клубе "Полигон", где регулярно устраивали вечеринки и корпоративы, произошел в ночь на субботу на площади 3,5 тыс. кв. м. Крыша здания полностью обрушилась. Погибли 13 человек, травмы легкой степени получили пять человек, еще пяти человекам потребовалась психологическая поддержка.

В регионе 7 ноября объявлен траур. Пожар мог начаться после выстрела из охотничьей ракетницы. Возбуждены уголовные дела по статьям о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Владельцем заведения является депутат костромской облдумы, член регионального политсовета костромского регионального отделения "Единой России" Ихтияр Мирзоев, он пообещал помочь семьям погибших.