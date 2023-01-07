Раскольническая ПЦУ проводит службу в Успенском соборе Киево-Печерской лавры

Как сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, на площади перед собором установили экран, на котором транслируется служба

КИЕВ, 7 января. /ТАСС/. Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний в субботу проводит рождественскую службу в Успенском соборе Киево-Печерской лавры, где ранее проводила богослужения каноническая Украинская православная церковь (УПЦ). Трансляции размещают в своих Telegram-каналах украинские СМИ.

Как сообщает в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, на площади перед собором установили экран, на котором транслируется служба. По данным местных СМИ, там же дежурят наряды полиции, которые проверяют документы у желающих попасть на богослужение.

До 31 декабря 2022 года Успенский собор и Трапезная церковь Киево-Печерской лавры находились в аренде у УПЦ, которая проводила там службы. 31 декабря срок аренды истек, руководство культурного заповедника отказалось продлить с ней договоры пользования, и с 1 января 2023 года для ее священнослужителей оказался закрыт доступ в эти два храма. По решению Министерства культуры Украины дирекция культурного заповедника заключила соглашение с ПЦУ на проведение 7 января рождественского богослужения в Успенском соборе лавры.

Киево-Печерская лавра - один из первых монастырей Руси и древнейший монастырь на территории современной Украины. В действующем Печерском монастыре располагается резиденция предстоятеля УПЦ. Нижняя лавра находится в ведении УПЦ, Верхняя лавра, где расположен главный храм - Успенский собор, а также Трапезная церковь, - в ведении Киево-Печерского историко-культурного заповедника. 2 января украинские СМИ сообщили, что Успенский собор и Трапезная церковь Киево-Печерской лавры закрыты и опечатаны. 5 января министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что оба объекта переданы в собственность государства.

В последнее время украинские власти активизировали действия, направленные против УПЦ. С середины ноября 2022 года Служба безопасности Украины проводит обыски в ее храмах и епархиях по всей стране. Нескольким иерархам предъявлены обвинения в госизмене, подрывной деятельности, "распространении среди прихожан тезисов пропагандистского характера". 1 декабря 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, направленное, по сути, на запрет УПЦ. В частности, указом поручено внести в парламент законопроект о запрете религиозных организаций, "аффилированных с центрами влияния в РФ", и обеспечить проведение экспертизы Устава УПЦ на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом.