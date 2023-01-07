Пассажиры экскурсионного автобуса, у которого замерзло топливо, отправились в Ульяновск

Топливо ранее замерзло у автобуса на трассе в Нижегородской области, который следовал из Москвы в Ульяновск

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 января. /ТАСС/. Пассажиры экскурсионного автобуса, который ночью в субботу на трассе в Нижегородской области не смог продолжить движение из-за замерзшего в баке топлива, отправились в Ульяновск, сообщил старший оперативный дежурный ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области Алексей Ястребов.

"В 15:10 мск пассажиры на двух автобусах отправлены к месту жительства в город Ульяновск", - сказал он.

В субботу ночью у автобуса, который следовал из Москвы в Ульяновск, замерзло топливо. В гостиницы города Арзамаса разместили 56 пассажиров, включая 26 детей. Ранним утром из Ульяновска за ними выехали два автобуса.

По данным сайта Верхне-Волжского УГМС, ранним утром в Нижнем Новгороде было минус 29 градусов, в Арзамасе - 31 градус мороза.