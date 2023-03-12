В Кишиневе некоторые партии не вышли на протест, опасаясь провокаций руководства страны

В Ассоциации ветеранов силовых органов "Щит народа" указали на все более агрессивное и жесткое отношение к мирным протестующим

КИШИНЕВ, 12 марта. /ТАСС/. Ассоциация ветеранов силовых органов "Щит народа" отказалась от участия в воскресном протесте в Кишиневе из опасения провокаций, связанными с действиями властей республики и "неизвестных сил". Об этом говорится в заявлении организации, участники которой обеспечивали общественный порядок в ходе мирных протестов оппозиции.

"В связи с тем, что структуры захваченного государства, которые полностью политизированы и используются как бита для уничтожения оппозиции, создают истерику в публичном пространстве и запускают всяческие страшилки, мы видим и все более провокационное, агрессивное и жесткое отношение к мирным протестующим. Для избежания рисков, которым мы можем быть подвержены без нашего ведома со стороны органов захваченного государства, так и со стороны неизвестных сил, мы не будем участвовать в протесте 12 марта", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

Также от участия в протесте отказалась и партия PACE ("Строим Европу дома"), возглавляемая бывшим главой Генинспектората полиции республики Георгий Кавкалюк. "Вы не должны быть втянутыми в сомнительные сценарии правящего режима с использованием провокаторов. Те, кто решат пойти на протест, несут за это личную ответственность", - написал Кавкалюк в своем Telegram-канале.

Как заявил ранее в воскресенье глава Генинспектората полиции Виорел Чернэуцяну, автобусы и автомобили с протестующими не пропустили в Кишинев "по техническим причинам". Вместе с тем он отметил, что действия полиции связаны с подозрениями властей о подготовке массовых беспорядков в Кишиневе во время протеста, организованного оппозиционным "Движением для народа". По его словам, "иностранные спецслужбы" хотят дестабилизировать ситуацию в Молдавии.

В свою очередь организаторы протестов обвинили полицию в задержании автобусов из городов Бельцы, Бричаны, Рышканы, Шолданешты и других населенных пунктов, ехавшие в них люди в знак протеста перекрыли дороги. Лидеры движения потребовали от властей соблюдать конституцию и законы, которые гарантируют право граждан на перемещение и мирное выражение мнения, включая протест.

Ранее президент Молдавии Майя Санду предупредила о возможных беспорядках 12 марта во время антиправительственного протеста в Кишиневе, выразив уверенность, что полиция обеспечит общественный порядок. Она также обвинила организаторов протестов в подготовке государственного переворота и выступила за предоставление дополнительных полномочий спецслужбам и правоохранительным органам. Такое требование было выдвинуто после того, как некоторые акции протеста были разогнаны полицией, арестованы десятки оппозиционных активистов, заведены уголовные дела на руководителей Партии социалистов и партии "Шор", отозваны лицензии у шести крупнейших телеканалов, которые предоставляли трибуну оппозиции.