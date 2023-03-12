12 марта, 11:20

В РПЦ заявили, что только молитвы патриарха защищают церковь на Украине от неизбежных бед

Против Украинской православной церкви "восстали все силы ада", считает секретарь ОВЦС РПЦ по межрелигиозным отношениям, исполнительный секретарь Межрелигиозного совета России священник Димитрий Сафонов

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Украинская православная церковь (УПЦ) подвергается гонениям, против нее "восстали все силы ада", и только молитвы Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, как и прежде в истории, защищают каноническую церковь от неизбежных бед. Об этом сказал в воскресенье в проповеди во время литургии, совершенной патриархом Кириллом, секретарь отдела внешних церковных связей (ОВЦС) РПЦ по межрелигиозным отношениям, исполнительный секретарь Межрелигиозного совета России священник Димитрий Сафонов.

Предстоятель Русской православной церкви в воскресенье совершил великое освящение храма Сретения Господня в Жулебине (Москва). Во время богослужения к верующим обратился отец Димитрий Сафонов, который является одним из клириков данного храма.

"Святейший Патриарх Тихон (глава РПЦ в 1917-1925 гг. - прим. ТАСС) отдавал себя в жертву ради своего народа. И сегодня, когда наша церковь подвергается нападкам и репрессиям, вспомним ситуацию на Украине, когда закрываются древнейшие монастыри и каноническая церковь подвергается жестоким гонениям, как будто все силы ада восстали <…> сегодня на церковь. Лишь молитва первосвятителя, предстоятеля, Патриарха всея Руси нас защищает. Она покрывает церковь от этих, казалось бы, неизбежных бед, как и тогда, в 1923 году", - сказал Сафонов.

Он напомнил, что патриарх Тихон защищал православную церковь от гонений властей и, в частности, активно противостоял обновленческому расколу, который был поддержан большевиками. В 1923 году патриарх выступил с воззванием к государству и верующим. В нем, в частности, говорилось о том, что "всякие попытки, с чьей бы стороны они ни исходили, ввергнуть церковь в политическую борьбу должны быть отвергнуты и осуждены".

Священник Димитрий Сафонов призвал верующих молиться святителю Тихону (он был канонизирован в 1981 году), чтобы и в нынешнее время испытаний сохранить церковное единство.

Ранее на сайте Киево-Печерской лавры было опубликовано предупреждение и. о. гендиректора заповедника "Киево-Печерская лавра", в соответствии с которым монахи УПЦ должны покинуть монастырь до 29 марта в связи с расторжением договора аренды. Патриарх Кирилл обратился к предстоятелям поместных церквей, Папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их не допустить изгнания монахов канонической церкви из Киево-Печерской лавры и принудительного закрытия монастыря. Патриарх заявил, что права и свободы человека на Украине сегодня "попираются самым вопиющим образом". 

Теги:
УкраинаКирилл (патриарх)
© Информационное агентство ТАСС
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