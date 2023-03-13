В Приморье из-за циклона нарушилось электроснабжение в шести населенных пунктах

Аварийные отключения наблюдаются на острове Попова, Первомайском и Советском районах Владивостока, в пунктах Раздольное, Тереховка, Тихий, Нежино Надеждинского района, селе Кравцовка Хасанского округа

ВЛАДИВОСТОК, 13 марта. /ТАСС/. Снежный циклон нарушил электроснабжение в шести населенных пунктах Приморья. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба регионального правительства.

"Сейчас аварийные бригады устраняют отключения электричества на острове Попова (перехлест проводов), Первомайском и Советском районах Владивостока, в населенных пунктах Раздольное, Тереховка, Тихий, Нежино Надеждинского района, селе Кравцовка Хасанского округа. Ориентировочный срок завершения работ - середина дня понедельника, 13 марта", - говорится в сообщении.

В Приморском крае наблюдаются снег и порывистый ветер, было объявлено штормовое предупреждение. За минувшие выходные синоптики зафиксировали превышение месячной нормы осадков в 13 городах и районах Приморского края. На юге края снегопад прекратился, на северо-востоке региона осадки продолжаются и будут идти в течение понедельника.

В ликвидации коммунальных аварий задействовано более 2 тыс. человек и почти 1,2 тыс. единиц техники. Во время снегопада наиболее крупные технологические нарушения на электросетях фиксировались на юге края - в Хасанском муниципальном округе. Заместитель председателя регионального правительства Елена Пархоменко отметила, что бригады энергетиков работали круглосуточно, несмотря на сложные погодные условия.

"Шел мокрый, тяжелый снег с ветром, снег налипал на проводах, что приводило к их перехлестам и обрывам. Там, где это было возможно, аварии ликвидировали сразу, однако не везде была возможность быстро найти повреждения на сетях, добраться до них даже на высокопроходимой технике. Тем не менее работы продолжаются, сил и техники достаточно", - цитируют в пресс-службе Пархоменко.

В регионе восстанавливается автобусное сообщение между муниципалитетами, ведется расчистка трасс. Пока остается закрытой для большегрузов дорога Седанка - Патрокл, полностью перекрыт спуск на улицу Шефнера во Владивостоке, закрыт перевал "Высокогорский" в Дальнегорском округе.