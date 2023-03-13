13 марта, 09:16

Папа Римский записал первый подкаст

Понтифик признался, что вспоминает события 10-летней давности "как будто это было вчера"

ВАТИКАН, 13 марта. /ТАСС/. Папа Римский Франциск записал первый подкаст Popecast, который опубликован в понедельник на портале Vatican News по случаю 10-летия его избрания на папский престол.

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В беседе с журналистом понтифик признается, что вспоминает события 10-летней давности "как будто это было вчера". "Время летит, когда хочешь встретить сегодня, оно уже вчера, но еще и не завтра", - сказал Франциск.

Он признался, что больше всего его ранят войны. "Были плохие моменты, и все связаны с монстром, генерирующим человеческое страдание - войной. Меня мучает, когда умирают эти ребята - русские и украинцы, неважно, кто именно. Они не возвращаются [к матерям]", - сказал понтифик.

К своему юбилею папства он пожелал мира: "человеческое братство, слезы - потому что не надо забывать плакать, сострадать, но и не забывать улыбаться".

У Папы Франциска также есть аккаунт в Twitter, который ведется на нескольких языках, включая арабский и латынь наряду с основными европейскими. Наиболее многочисленные подписчики - почти 19 млн - у аккаунтов на английском и на испанском языках. 

Теги:
Франциск (Папа Римский)Ватикан
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