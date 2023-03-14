Российские производители начали выпуск обновленных противогриппозных вакцин

Их будут применять в будущем эпидемическом сезоне

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Отечественные производители приступили к выпуску обновленных вакцин от гриппа, которые будут применяться в будущем эпидемическом сезоне. Об этом во вторник журналистам сообщил директор НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов.

"Российские производители уже приступили к выпуску обновленных вакцин на предстоящий эпидемический сезон, и летом 2023 года вакцины начнут поступать в медицинские организации для начала кампании по вакцинации", - сказал он.

Лиознов напомнил, что в состав трехвалентных гриппозных вакцин, согласно решению комиссии по составу вакцинных штаммов для гриппозных вакцин Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), войдут два компонента по гриппу А подтипов A(H1N1)pdm09 и A(H3N2), а также один компонент гриппа В (викторианский), а для квадривалентных вакцин - два компонента по гриппу А подтипов A(H1N1)pdm09 и A(H3N2) и два компонента по гриппу В (викторианский и ямагатский). В сезоне 2023-2024 года в вакцинах для Северного полушария изменен один компонент - по гриппу A(H1N1)pdm09: штамм A/Виктория/2570/2019 заменен на A/Виктория/4897/2022, пояснил эксперт.

"Замена штаммов связана с необходимостью актуализации состава вакцин. За последние несколько эпидемических сезонов вирусы подтипа A(H1N1)pdm09 изменили свои свойства, и предыдущий штамм значительно отличается от циркулирующих в настоящее время. Для нас с вами это означает только одно: как всегда, начиная с осени 2023 года, необходимо позаботиться о себе и о своих близких и пройти ежегодную вакцинацию против гриппа", - отметил Лиознов.

Совещания по составу вакцинных штаммов для гриппозных вакцин, в ходе которых эксперты сотрудничающих центров ВОЗ по гриппу принимают решение сменить отдельные компоненты вакцины, проводятся каждый год.