Аппарат для лечения водолазов планируют применять для реабилитации пострадавших в СВО

Генеральный директор Специального конструкторского бюро экспериментального оборудования при ИМБП РАН Алексей Логунов сообщил, что "Ингалит" также успешно применялся в ходе лечения и реабилитации пациентов с COVID-19

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Спасательные водолазные медицинские аппараты и устройства серии "Ингалит" для проведения кислородно-гелиевой терапии могут эффективно применяться для лечения и реабилитации пострадавших в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Специального конструкторского бюро экспериментального оборудования при Институте медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Алексей Логунов.

"У 70-80% раненных в спецоперации минно-взрывные травмы и повреждения. Примерно треть из них сопровождается аэроэмболией. В настоящее время, особенно при политравме, она не диагностируется и не лечится. Водолазные врачи понимают специфику заболевания. По аналогии с лечением состояний у водолазов, связанных с появлением свободного газа в крови и тканях, эффективна лечебная рекомпрессия и гипербарическая оксигенация. При отсутствии таких технических средств, как барокамеры, применяется кислородно-гелиевая терапия при нормобарических условиях", - сказал Логунов.

"Коварство аэроэмболии также заключается в отсроченном - иногда до полугода - проявлении. Иногда даже при отсутствии изначально видимых повреждений. Это приводит к инвалидности или смерти пострадавшего. Поэтому игнорировать это осложнение нельзя. Сейчас мы обсуждаем с Минобороны возможность поставки "Ингалита" в госпитали", - пояснил он. Логунов уточнил, что прибор выпускается в нескольких версиях, одна из которых портативная и может применяться для оснащения мобильных медицинских бригад на передовой фронта, при транспортировке и эвакуации раненых, в том числе и авиатранспортом. Дыхание подогретой кислородно-гелиевой смесью эффективно и при переохлаждениях, что также применимо в условиях СВО, отметил специалист.

"Аппарат "Ингалит" успешно применялся и применяется в ходе лечения и реабилитации пациентов с COVID-19. Но тогда, во время пандемии, была специальная рекомендация Минздрава, разрешающая такой метод. Сейчас существует определенный бюрократический барьер: нужно такое же разрешение на применение метода кислородно-гелиевой терапии для лечения аэроэмболий и не только у военных, но и у гражданских лиц. Все необходимые материалы переданы в соответствующие органы. Ждем их решения. Тогда начать лечение можно хоть завтра. Дорог каждый день. Для этого у нас все есть", - добавил Логунов.