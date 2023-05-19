19 мая, 15:59
Военная операция на Украине

Пострадавших от обстрела ВСУ в Курской области отпустили из больницы

Их состоянию здоровья ничего не угрожает, отметил губернатор региона Роман Старовойт

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Двое пострадавших в результате обстрела со стороны Украины поселка Глушково Курской области отправлены домой на амбулаторное лечение. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

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"Сегодня работал в приграничных Глушковском и Хомутовском районах. Мне доложили, что пострадавшие в ходе вчерашнего обстрела в Глушково уже отпущены домой на амбулаторное лечение после хирургической обработки ран. Их состоянию здоровья ничего не угрожает. Желаю им скорейшего выздоровления", - написал Старовойт.

В четверг губернатор сообщил, что ВСУ сбросили взрывное устройство на физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Глушково, пострадали два человека. Они находились в тяжелом состоянии в центральной районной больнице. Позднее Старовойт в своем Telegram-канале сообщил, что ВСУ повторно обстреляли поселок Глушково, в результате чего офис нотариуса получил сильные разрушения, пострадавших нет.

Он отметил, что в настоящий момент местным жителям оказывается помощь по восстановлению жилья и автомобилей. Глава региона предложил жителям временно переселиться, все отказались.

"В ходе поездки также осмотрел разрушенную центральную площадь, которая недавно была благоустроена. Обязательно проведем восстановительные работы", - добавил губернатор. 

Теги:
Старовойт, Роман ВладимировичУкраинаРоссияКурская областьВоенная операция на Украине
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