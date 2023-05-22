Жена Ассанжа назвала его тюремное заключение попыткой запугать журналистов по всему миру

Стелла Ассанж заявила, что "обращение США с Ассанжем привело к глобальным изменениям и породило новые нормы, которые дают правительствам возможность выходить сухими из воды, заключая журналистов в тюрьму"

СИДНЕЙ, 22 мая. /ТАСС/. Жена основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа заявила, что тюремное заключение ее мужа - это удар по свободе слова и попытка запугать журналистов по всему миру, узаконив их преследование. С соответствующим заявлением Стелла Ассанж выступила в понедельник в Национальном пресс-клубе Австралии в Канберре.

По ее словам, тюремное заключение Ассанжа используется властями "как сдерживающий фактор, позволяющий запугать журналистов и заставить их подчиниться". "Несмотря на все разговоры о свободе прессы, необходимой в демократическом обществе, дело против Джулиана [Ассанжа] - это прецедент, позволяющий властям любой страны узаконить уголовное преследование журналистов", - указала жена основателя WikiLeaks.

Она подчеркнула, что "обращение США с Ассанжем привело к глобальным изменениям и породило новые нормы, которые дают правительствам возможность выходить сухими из воды, заключая журналистов в тюрьму". "Если он будет экстрадирован, его буквально похоронят в самом глубоком и мрачном месте тюремной системы США. Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы он любой ценой избежал американской тюрьмы", - сказала она, добавив, что "экстрадиция в данном случае - вопрос жизни и смерти".

Выступление Стеллы Ассанж состоялось спустя два дня после масштабной акции в поддержку основателя WikiLeaks, прошедшей в Сиднее. Как ожидается, в среду, 24 мая в центре мегаполиса состоится новая манифестация, участники которой потребуют освободить Ассанжа.