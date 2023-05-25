В России около 250-300 школьников ежегодно сдают ЕГЭ по китайскому языку

По словам замруководителя Рособрнадзора Игоря Круглинского, интерес к этому предмету растет

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Около 250-300 российских школьников ежегодно сдают единый государственный экзамен (ЕГЭ) по китайскому языку, интерес к этому предмету растет. Об этом ТАСС сообщил заместитель руководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский.

"ЕГЭ по китайскому языку сдают уже несколько лет. Где-то 250-300 человек каждый год сдают китайский язык", - сказал он.

При этом Круглинский отметил, что не все ученики, которые сдают этот предмет, знают его на достаточном для экзамена уровне. "Это довольно специфический язык с большим количеством диалектов. Но, безусловно, интерес есть, и на территориях, которые граничат с Китаем, и в других регионах, в частности в Москве", - добавил он.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что английский язык стал "мертвым", и призвал учить другие языки межнационального общения, в частности, китайский. Согласно данным Рособрнадзора, ЕГЭ по английскому языку в этом году сдает 14,3% выпускников.