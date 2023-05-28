27 мая, 21:44

Празднование 320-летия Петербурга завершилось гала-концертом и фестивалем огня

Александр Демьянчук/ ТАСС
Сопрано Нина Минасян во время концерта "Классика на Дворцовой"
© Александр Демьянчук/ ТАСС

Более 130 музыкантов выступили на Дворцовой площади

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая. /ТАСС/. Гала-концерт "Классика на Дворцовой", посвященный 320-летию со дня основания Санкт-Петербурга, прошел в субботу вечером на Дворцовой площади. Завершением празднования юбилея стал Петровский фестиваль огня в акватории Невы, передает корреспондент ТАСС.

Читайте также
Мост, колбаса и паровоз: какие подарки в разные годы дарили Петербургу на день рождения

Несмотря на прохладную и ветреную погоду, к началу гала-концерта на Дворцовой площади, в саду Зимнего дворца, вдоль Дворцового проезда и Дворцовой набережной собрались тысячи зрителей. Мероприятие было бесплатным.

Организаторы представили мини-спектакль, участие в котором приняли более 130 музыкантов. На сцене, которую установили напротив Государственного Эрмитажа, выступили звезды мировой оперы - Томмазо Бареа, Сергей Романовский, Липарит Аветисян, Юлия Маточкина, Ованнес Айвазян и другие артисты в сопровождении Академического симфонического оркестра Санкт Петербургской филармонии под управлением Дениса Власенко. Также в концертной программе принял участие аккордеонист Петр Дранга и хор "Согласие".

Для концерта подготовили более 250 костюмов, видеодекорации, сложную хореографию от артистов театра балета имени Леонида Якобсона, балета Аллы Духовой Todes, танцевально-спортивного клуба "Дуэт" и других.

После выступления на Дворцовой площади состоялся концерт "Музыка Дворцового моста" на Адмиралтейской набережной. Перед гостями выступил симфонический оркестр "Северная Симфония" под управлением Фабио Мастранджело. Оркестр исполнил произведения русских и зарубежных композиторов. В полночь, когда начал разводиться Дворцовый мост, зажглись Ростральные колонны, а музыканты исполнили "Гимн великому городу" Глиэра.

Разводка моста сопровождалась Петровским фестивалем огня и световым шоу. Увидеть их можно было с Дворцовой набережной, Стрелки Васильевского острова и с прогулочных катеров в акватории Невы. Открыла программу компания "Пиротехнические дворы Петергофа", затем через каждые 10 минут огненные шоу показывали пиротехники Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Китая, Таджикистана, Турции в сопровождении национальной музыки. Завершится фестиваль в 01:00 представлением с участием всех команд.

О праздничной программе

Программа в честь 320-летия Санкт-Петербурга началась в субботу с церемонии возложения цветов к могиле императора Петра I в соборе Петропавловской крепости, а затем - к подножию Медного всадника на Сенатской площади с участием председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и правительства города.

Читайте также
В Петербурге ожидают пиковый спрос на отели в День города, День России и во время ПМЭФМетрополитен и наземный транспорт Петербурга будут работать круглосуточно в День городаВ Петербурге ко Дню города появятся шесть исторических садов

В течение дня в разных частях Петербурга прошли фестиваль мороженого, фестиваль в рамках дней народной культуры Северо-Западного региона "Серебряное ожерелье", променад-спектакль "Шутейная ассамблея на берегах Невы", открытие гидросезона и другие события. В Мариинском дворце состоялась церемония вручения знаков "Почетный гражданин Санкт-Петербурга" народной артистке СССР Эдите Пьехе и блокадной учительнице Надежде Строгоновой.

На Сенатской площади установили экраны, на которых в течение дня транслировали видеооткрытки "Признание в любви" с поздравлениями от почетных граждан Санкт-Петербурга и деятелей культуры стран СНГ. Также праздничные мероприятия запланированы на воскресенье. 

Теги:
РоссияСанкт-Петербург
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация