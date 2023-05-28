Празднование 320-летия Петербурга завершилось гала-концертом и фестивалем огня

Сопрано Нина Минасян во время концерта "Классика на Дворцовой"

Сопрано Нина Минасян во время концерта "Классика на Дворцовой"

Более 130 музыкантов выступили на Дворцовой площади

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая. /ТАСС/. Гала-концерт "Классика на Дворцовой", посвященный 320-летию со дня основания Санкт-Петербурга, прошел в субботу вечером на Дворцовой площади. Завершением празднования юбилея стал Петровский фестиваль огня в акватории Невы, передает корреспондент ТАСС.

Несмотря на прохладную и ветреную погоду, к началу гала-концерта на Дворцовой площади, в саду Зимнего дворца, вдоль Дворцового проезда и Дворцовой набережной собрались тысячи зрителей. Мероприятие было бесплатным.

Организаторы представили мини-спектакль, участие в котором приняли более 130 музыкантов. На сцене, которую установили напротив Государственного Эрмитажа, выступили звезды мировой оперы - Томмазо Бареа, Сергей Романовский, Липарит Аветисян, Юлия Маточкина, Ованнес Айвазян и другие артисты в сопровождении Академического симфонического оркестра Санкт Петербургской филармонии под управлением Дениса Власенко. Также в концертной программе принял участие аккордеонист Петр Дранга и хор "Согласие".

Для концерта подготовили более 250 костюмов, видеодекорации, сложную хореографию от артистов театра балета имени Леонида Якобсона, балета Аллы Духовой Todes, танцевально-спортивного клуба "Дуэт" и других.

После выступления на Дворцовой площади состоялся концерт "Музыка Дворцового моста" на Адмиралтейской набережной. Перед гостями выступил симфонический оркестр "Северная Симфония" под управлением Фабио Мастранджело. Оркестр исполнил произведения русских и зарубежных композиторов. В полночь, когда начал разводиться Дворцовый мост, зажглись Ростральные колонны, а музыканты исполнили "Гимн великому городу" Глиэра.

Разводка моста сопровождалась Петровским фестивалем огня и световым шоу. Увидеть их можно было с Дворцовой набережной, Стрелки Васильевского острова и с прогулочных катеров в акватории Невы. Открыла программу компания "Пиротехнические дворы Петергофа", затем через каждые 10 минут огненные шоу показывали пиротехники Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Китая, Таджикистана, Турции в сопровождении национальной музыки. Завершится фестиваль в 01:00 представлением с участием всех команд.

О праздничной программе

Программа в честь 320-летия Санкт-Петербурга началась в субботу с церемонии возложения цветов к могиле императора Петра I в соборе Петропавловской крепости, а затем - к подножию Медного всадника на Сенатской площади с участием председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и правительства города.

В течение дня в разных частях Петербурга прошли фестиваль мороженого, фестиваль в рамках дней народной культуры Северо-Западного региона "Серебряное ожерелье", променад-спектакль "Шутейная ассамблея на берегах Невы", открытие гидросезона и другие события. В Мариинском дворце состоялась церемония вручения знаков "Почетный гражданин Санкт-Петербурга" народной артистке СССР Эдите Пьехе и блокадной учительнице Надежде Строгоновой.

На Сенатской площади установили экраны, на которых в течение дня транслировали видеооткрытки "Признание в любви" с поздравлениями от почетных граждан Санкт-Петербурга и деятелей культуры стран СНГ. Также праздничные мероприятия запланированы на воскресенье.