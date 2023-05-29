В Чите планируют построить музей России

Здание разместят на участке у комплекса "Мегаполис спорт" к 2033 году, сообщили в правительстве Забайкальского края

ТАСС, 29 мая. Музей России появится в Забайкальском крае к 2033 году, его строительство включено в мастер-план Читы. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе регионального правительства.

"Музей России с четырьмя функциональными зонами построят в Чите. Новое современное здание появится на участке у комплекса "Мегаполис спорт" к 2033 году. Строительство реализуют по программе "Дальневосточная концессия", - говорится в сообщении.

Предварительная стоимость объекта - 3,5 млрд рублей, сроки реализации - 2023-2033 годы. Учреждение культуры будет состоять из четырех зон: входной, экспозиционной, рекреационной и хозяйственной. Это будет 5-этажное здание общей площадью более 10 тыс. кв. м.

Как уточнил генеральный директор Корпорации развития Забайкальского края Антон Тутов, музей России включен в утвержденный президентом мастер-план Читы. "На данный момент Забайкалье не может экспонировать большую часть своих коллекций, а также не имеет возможности достойно принять выставки федеральных музеев. Новый проект позволит создать в Чите технически оснащенный, обеспеченный достаточным количеством помещений музейный центр", - приводит его слова пресс-служба.

По словам директора Забайкальского краевого краеведческого музея имени А.К. Кузнецова Виктора Колосова, в настоящее время в Чите не хватает современных просторных помещений для музейной деятельности, депозитариев-фондохранилищ. "Мы даже комплектование приостанавливаем, потому что габаритные вещи некуда размещать, - сказал он. - В новом музее будут работать залы с экспозициями с использованием современных технологий, инсталляции, появится возможность принимать федеральные и зарубежные выставки, заниматься музейной педагогикой".

Колосов отметил, что постоянные экспозиции нового учреждения культуры будут рассказывать об истории Забайкалья, освоении Дальнего Востока. "Можно будет узнать много о традиционной забайкальской истории от древнейших времен до наших дней", - сказал он.

Ранее губернатор Забайкальского края Александр Осипов сообщал, что мастер-план Читы включает свыше 1 тыс. объектов, около 60 системных мероприятий.