1 июня, 04:54
Военная операция на Украине

В Туве участнику спецоперации выделили землю после вмешательства заместителя Генпрокурора

Военный не мог получить участок с 2009 года

ТАСС, 1 июня. В Туве ветерану боевых действий, участнику спецоперации на Украине выделили земельный участок после вмешательства заместителя Генерального прокурора России Дмитрия Демешина. Об этом ТАСС в четверг сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Тыва.

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"Многодетный отец, ветеран боевых действий в Чечне, участник специальной военной операции на Украине с 2009 года не мог получить полагающейся ему по закону земельный участок. Мужчина обратился к заместителю Генерального прокурора России Дмитрию Демешину, который в эти дни находится с рабочим визитом в Туве. В результате зампрокурора поручил организовать проверку. В свою очередь Министерство земельных и имущественных отношений республики уже подготовило участок для ветерана на территории Кызыла. В скором времени он его получит", - сообщили в прокуратуре.

По данным регионального ведомства, во время поездки в Туву Демешин вместе с главой республики Владиславом Ховалыгом принял 20 местных жителей. Также зампрокурора провел заседание Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Теги:
РоссияТываХовалыг, Владислав ТоварищтайовичВоенная операция на Украине
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