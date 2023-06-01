В Туве участнику спецоперации выделили землю после вмешательства заместителя Генпрокурора

Военный не мог получить участок с 2009 года

ТАСС, 1 июня. В Туве ветерану боевых действий, участнику спецоперации на Украине выделили земельный участок после вмешательства заместителя Генерального прокурора России Дмитрия Демешина. Об этом ТАСС в четверг сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Тыва.

"Многодетный отец, ветеран боевых действий в Чечне, участник специальной военной операции на Украине с 2009 года не мог получить полагающейся ему по закону земельный участок. Мужчина обратился к заместителю Генерального прокурора России Дмитрию Демешину, который в эти дни находится с рабочим визитом в Туве. В результате зампрокурора поручил организовать проверку. В свою очередь Министерство земельных и имущественных отношений республики уже подготовило участок для ветерана на территории Кызыла. В скором времени он его получит", - сообщили в прокуратуре.

По данным регионального ведомства, во время поездки в Туву Демешин вместе с главой республики Владиславом Ховалыгом принял 20 местных жителей. Также зампрокурора провел заседание Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.