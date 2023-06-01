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Военная операция на Украине

В администрации Киева проходят обыски после жалоб жителей на закрытые бомбоубежища

По данным украинского агентства ТСН, закрыто каждое второе укрытие

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Киевская прокуратура проводит обыски в администрации города, они связаны с жалобами жителей на закрытые бомбоубежища. Об этом сообщило в четверг издание "Украинская правда" со ссылкой на представителя прокуратуры Надежду Максимец.

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"Сейчас продолжаются следственные действия в Киевской городской государственной администрации. В частности, обыски проходят в департаменте муниципальной безопасности и здравоохранения", - приводит издание слова Максимец.

В середине мая жители разных украинских городов столкнулись с тем, что во время воздушной тревоги бомбоубежища были закрыты. По данным украинского агентства ТСН, закрыто каждое второе укрытие. В частности, многочисленные жалобы поступали от жителей Киева. 17 мая глава столичной военной администрации Сергей Попко поручил проинспектировать все бомбоубежища в Киеве и обеспечить к ним беспрепятственный доступ граждан. 

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