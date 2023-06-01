1 июня, 15:53

В Отрадном в Ленобласти восстановили водоснабжение после аварии

В комитете по ЖКХ региона отметили, что в ближайшее время в городе планируется проектирование и строительство новых современных канализационных очистных сооружений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Водоснабжение восстановили в городе Отрадном в Ленобласти после аварии на канализационной насосной станции. Об этом сообщила в четверг администрация МО "Город Отрадное".

"В 17:00 мск специалисты включили воду и канализацию. Водоснабжение и водоотведение восстановлены", - сообщили в администрации.

Авария на канализационной насосной станции произошла вечером 30 мая. Без водоснабжения остались 25 тыс. человек, был организован подвоз питьевой воды, установлены биотуалеты. Аварийно-восстановительные работы проводили с утра 1 июня. О сроках полного устранения аварии информации пока нет.

По информации администрации, в комитете по ЖКХ Ленобласти отметили, что в ближайшее время в городе планируется проектирование и строительство новых современных канализационных очистных сооружений - уже идет подготовка земельного участка для передачи в областной Водоканал.

Накануне власти рекомендовали не пользоваться канализацией, а также предупреждали об отключении воды в городе. Тогда на место выехали инспекторы Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора, прокуратура и СК. Как сообщала пресс-служба СК РФ по Ленобласти, начата доследственная проверка. 

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РоссияЛенинградская область
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