Адский кальмар-вампир и другие странные моллюски. Отрывок из книги о головоногих

Несколько лет назад "Альпина нон-фикшн" уже выпустила одну книгу об осьминогах, где шла речь об их сознании и интеллектуальных способностях. В книге "Осьминоги, каракатицы, адские вампиры: 500 миллионов лет истории головоногих моллюсков", как ясно из названия, говорится не об одном отряде, а обо всем классе, в который он входит. Данна Стоф тоже упоминает их ум, но пишет и о многих других вещах, а получившаяся у нее история — это история всей планеты.

© Издательство "Альпина нон-фикшн"

Насколько они странные?

Самые странные приспособления, как и множество других особенностей, возникли у головоногих и рыб в ходе конвергентной эволюции: слизь самого широкого спектра действия, светящиеся в темноте органы, а также весьма причудливая и довольно неаппетитная маскировка.

Пижамный кальмар © Alexius Sutandio/ Shutterstock/ FOTODOM

Начнем с полосатого пижамного кальмара*, которого назвали так за черные и белые полоски, в которые окрашена его кожа в состоянии покоя, хотя, как и большинство головоногих, он может мгновенно поменять свою окраску. (Удивительно, что многие головоногие получили названия, связанные с цветом, ведь они так искусны в маскировке, что их окраска может в любой момент измениться. Впрочем, в состоянии покоя они обычно принимают свой более или менее постоянный "нормальный" вид.) Как и другие кальмары-бобтейлы, пижамный кальмар совершенно очарователен. Округлое тело, изящные маленькие плавники, большие круглые глаза, крошечные руки — он выглядит как персонаж аниме в стиле чиби**.

Примечания * Sepioloidea lineolata, или более известный как полосатый пижамный кальмар, представляет собой разновидность кальмара-бобтейла, обитающего у берегов Австралии. — Прим. науч. ред.

** Чиби — в японской анимации стиль изображения персонажей с маленьким туловищем и большой головой. — Прим. пер. Показать ещё

Тем не менее, присмотревшись внимательнее, можно заметить, что пижамный кальмар ужасно неприятный. Все же моллюски — слизистые создания, и головоногие подходят к этому наследию со всей серьезностью. Пижамные кальмары выделяют особую слизь, но не для того, чтобы прикрепляться к водорослям, как это делают карликовые кальмары, а чтобы склеивать песчинки в уютные маленькие домики, в которых они прячутся от хищников.

Рыбы тоже не скупятся, когда дело касается слизи. Липкий слой на поверхности кожи многих рыб уменьшает сопротивление воды и защищает от паразитов, но настоящий морской повелитель слизи — это миксина*, чьи обильные выделения закупоривают жабры хищникам, если те осмелятся на нее покуситься.

Примечание * Миксины (Myxini) относятся к животным типа хордовые. Миксиновые — единственные живущие ныне животные, у которых есть череп, но нет позвоночника, вместо него у миксин хорда. — Прим. науч. ред. Показать ещё

Однако оставим в стороне слизь и продолжим нашу экскурсию, посвященную странностям сепиоидов. Возьмем, например, цветистую каракатицу Metasepia pfefferi. Она раскрашена в яркие оттенки красного и желтого, а вдобавок для большей привлекательности может пускать по коже что-то вроде пульсирующих цветных облаков. Зачем ей нужны все эти спецэффекты? Подобно гусеницам и паукам, окрашенным в яркую полоску, цветистая каракатица предупреждает потенциальных охотников, что она ядовита. Содержащийся в ее теле токсин может запросто убить неосторожную рыбу, если та вдруг решит полакомиться этой красавицей. А вырабатывают его бактерии-симбионты, которые живут в теле каракатицы.

Metasepia pfefferi © John A. Anderson/ Shutterstock/ FOTODOM

Эволюция породила множество взаимовыгодных вариантов сотрудничества между бактериями и головоногими. Один из кальмаров-бобтейлов, например, разводит светящихся бактерий внутри специально предназначенного для этой цели органа: свечение на брюшке кальмара служит для защитной маскировки. Как и белая, лишенная полосок нижняя часть раковины наутилуса, светящееся брюшко этого кальмара-бобтейла сливается со светом, проникающим с поверхности воды, делая его невидимым для тех, кто смотрит на него снизу. Тесный симбиоз бактерий и кальмаров стал предметом обширных научных исследований и помог ученым детально разобраться во взаимоотношениях хозяина и его крошечных обитателей. Подобные взаимосвязи наблюдаются между нашими телами и бесчисленными видами бактерий, которые живут в нас. (Конечно, мы не светимся от своих бактерий, потому что нам не нужна такая маскировка от хищников, зато наши бактерии помогают переваривать пищу и защищаться от болезней.)

Впрочем, головоногие могут светиться не только за счет симбиоза с бактериями. Множество видов кальмаров, обитающих в глубине или в толще воды, светятся сами по себе. Один из самых зрелищных примеров — кальмар танингия Дана (Taningia danae). Вспыхивающие фотофоры на его руках могут приманивать или слепить добычу, об этом трудно судить наверняка, потому что не так-то просто изучать глубоководных животных в естественной среде. Рассмотреть, что они делают, можно, только направив на них искусственный свет, а это, несомненно, повлияет на их поведение. Тем не менее предназначение светящейся приманки на голове европейского удильщика (он же морской черт) настолько очевидно, что этих рыб так и назвали — за их способность "удить" добычу.

Интересно, что есть светящиеся каракатицы и кальмары, но не известно ни одного светящегося осьминога. Отсутствие свечения может быть связано с отсутствием твердых частей: осьминоги такие мягкие и пластичные, что могут протискиваться практически в любые дыры и щели. Они достигли совершенства в искусстве прятаться и от хищников, и от добычи, поэтому яркое свечение им ни к чему. Осьминоги — хищники, охотящиеся из засады, их задача — не попасться на глаза потенциальной жертве, пока та не будет поймана (а лучше наполовину съедена).

Кокосовый осьминог © orlandin/ Shutterstock/ FOTODOM

Эволюция одарила осьминогов множеством способов прятаться. Забиваться в крошечные отверстия — лишь один из них. Еще они могут таскать убежище за собой, как поступает, например, замечательный кокосовый осьминог, живущий в водах Юго-Восточной Азии. Люди в этом регионе часто выбрасывают в воду пустые кокосовые скорлупки, и осьминоги, видимо, сообразили, что из них выходят отличные переносные домики. Они носят с собой по паре половинок кокоса и готовы в любой момент забраться внутрь и соединить две половинки вместе, чтобы они выглядели как целый кокос.

Кокосовые осьминоги могут притворяться кокосами даже без помощи скорлупок, просто обвивая руки вокруг тела, чтобы принять почти шарообразную форму. В этом положении они могут балансировать всего на двух высунутых руках и "шагать" по дну океана — так они совсем не похожи на осьминогов, и их легко можно принять за катящийся по земле кокос. Похожим образом морской конек-тряпичник притворяется водорослями, причем не только благодаря выростам на теле, но и своим плавным движением.

Осьминог-подражатель (Thaumoctopus mimicus) — еще одно чудо тропических поясов Индийского и Тихого океанов — обладает гораздо более обширным репертуаром. Было замечено, что представители этого вида могут имитировать камбал, угрей и даже креветок.

Осьминог-подражатель © Oksana Maksymova/ Shutterstock/ FOTODOM

Кроме способностей к подражанию, у этого осьминога есть еще один способ обмануть хищника: на его коже проявляются белые и коричневые полосы, напоминающие окрас пижамного кальмара. Может показаться, что яркие полосы, наоборот, привлекают внимание хищника, однако дело в том, что из-за них становится трудно разглядеть общие очертания осьминога. Любой, кто смотрит на него, скорее всего, подумает: "Вот куча полосок", а не "Вот осьминог", и таким образом животное выиграет время для побега.

В ходе эволюции головоногие обзавелись таким количеством удивительных приспособлений, чтобы не быть съеденными, что мы часто забываем о том, что практически все они хищники.

Опасные присоски

Головоногие, несомненно, дикие животные, и относиться к ним нужно с уважением и осторожностью. Они вооружены — у них по восемь, а то и по десять рук, а вдобавок имеется весьма острый клюв. К тому же они обладают сложно устроенным мозгом, и многие ученые и аквариумисты отмечали их любознательность. Так что, даже если им незачем вас есть, они могут заинтересоваться вами и захотеть познакомиться просто из любопытства. Это стоит учитывать любому, кто стремится разобраться в легендах о "нападениях" кальмаров. В действительности не было подтверждено ни одного случая, чтобы кальмар какого-либо вида, будь то кальмар Гумбольдта, адский кальмар или какой-нибудь еще, оказался виновником смерти человека. Единственный головоногий моллюск, на счету которого немало трупов, — это симпатичный маленький синекольчатый осьминог.

Головоногий моллюск с самым устрашающим названием — это, конечно, Vampyroteuthis infernalis, что значит "адский кальмар-вампир". Выглядит это животное тоже весьма зловеще. Его кожа всегда имеет темно-красный оттенок: как и многие другие глубоководные головоногие, кальмар-вампир почти полностью отказался от способности к перемене окраски — в темноте она бесполезна. Если нужно скрыться от чьих-нибудь глаз в глубине вод, красный цвет ничуть не хуже черного: вода лучше всего поглощает лучи красного спектра, и они практически отсутствуют на глубинах больше нескольких метров. А еще у кальмара-вампира голубые глаза. Вы можете подумать, что эти голубенькие глазки смягчают адский вид красного тела, однако дело в том, что глаза у кальмара целиком голубые, в них не видно зрачков (хотя они там есть).

Прибавьте к этому привычку животного частично выворачиваться наизнанку и обвивать руки с соединяющими их перепонками вокруг тела. На нижней части рук растут ряды усиков, с виду очень острых (на самом деле это цирры, такие же мягкие отростки кожи, что дали название цирратным осьминогам). То есть перед вами красный кальмар с пустыми голубыми глазами, который заворачивается в нечто, покрытое шипами. Вполне можно понять ученых, которые дали ему такое название.

На самом деле кальмары-вампиры гораздо мельче, чем может показаться по фотографиям, на которых нет какого-нибудь предмета для сравнения размеров. Я представляла, что эти существа никак не меньше обычной кошки, пока не увидела одного из них воочию. Он был размером скорее с новорожденного котенка! Но до недавнего времени мы не знали, чем они питаются, так что можно было тешить себя надеждой, что они на самом деле окажутся вампирами. Вампировые летучие мыши тоже мелкие, но все же жуткие, не правда ли? Может быть, два тонких жгутика каким-то образом помогают этим головоногим сосать кровь?

Ничего подобного. В 2012 году ученые выяснили, что жгутики служат для мягкой фильтрации частиц из воды. Мы узнали, что кальмары-вампиры питаются отходами жизнедеятельности животных, слизью и кусочками мертвых растений, а также почти всем чем угодно, что падает на них с поверхности воды, — в общем, поедают любой биологический мусор, для обозначения которого используется более пристойное название "морской снег".

Кальмар Гумбольдта © Mark Conlin/ VW PICS/ UIG via Getty Image

Однако подобный мирный образ жизни нехарактерен для кальмаров: большинство из них — завзятые хищники. Один из таких видов, кальмар Гумбольдта, мой товарищ по научной работе, особенно сильно постарался заработать репутацию свирепого охотника. Представители этого вида не вырастают до размеров гигантского или антарктического кальмара, но самые крупные взрослые особи все же могут достигать 2 м в длину, а с вытянутыми щупальцами значительно длиннее. (Многие взрослые особи никогда не бывают такими большими, а в некоторых регионах не встречаются кальмары Гумбольдта крупнее 0,5–1 м, и это не так интригует.) У них острые клювы, сильные руки, их присоски оснащены кольцами мелких зубов. Эти кольца присосок больше похожи на крючочки застежки-липучки, чем на зубы в пасти хищника: их задача — не нанести добыче повреждения, а просто зацепиться за края рыбьей чешуи или панциря креветки, чтобы было проще хватать и держаться руками. Но это не останавливает журналистов, гоняющихся за сенсациями, от того, чтобы писать о "кальмарах с 10 тыс. зубов" или "кольцах присосок, острых как бритва".

Кальмары Гумбольдта, несомненно, нагоняют страху на аквалангистов, а некоторым на самом деле нанесли повреждения, хотя, скорее всего, и не имели никаких намерений закусить ими. В отличие от больших белых акул, которые действительно путают серферов со своей обычной дичью — тюленями, кальмары Гумбольдта обычно питаются мелкой рыбой и креветками длиной несколько сантиметров. Легенды о том, как кальмары Гумбольдта пожирают рыбаков, упавших ночью за борт, не находят никакого подтверждения ни со стороны ученых, ни со стороны журналистов.

И все же есть один головоногий моллюск, от которого люди действительно погибали. Яд великолепного красавца синекольчатого осьминога содержит парализующий нейротоксин, способный убить человека. Этот осьминог, как и цветистая каракатица (Metasepia pfefferi) и многие другие прекрасные и опасные создания, живет в тропических областях Тихого океана, в частности у Большого Барьерного рифа.

Синекольчатый осьминог © Mike Workman/ Shutterstock/ FOTODOM

Как и цветистая каракатица, своей яркой окраской синекольчатый осьминог пытается предупредить и отпугнуть нас, но люди не так восприимчивы к подобным предупреждениям, как остальные представители царства животных. Робость синекольчатых, как правило, берет верх над любознательностью, что типично для осьминогов. Обычно они решаются укусить лишь тогда, когда у них не остается другого способа спастись от большого страшного человека, который кажется им хищником, явившимся их съесть. Человек может не увидеть осьминога, пока не наступит на него (синекольчатые осьминоги часто живут на мелководье у каменистых берегов или на отмелях в приливно-отливных зонах). Кто-то может подумать, что осьминог очень симпатичный, и попытаться взять его на руки или (боже упаси) отнести домой.

Иногда этих созданий выставляют в витринах магазинов тропических рыб. Но, забрав смертельно опасное животное домой, вы навлечете беду не только на себя; отлов редких животных в дикой природе может повредить окружающей среде: никто не знает, сколько их всего осталось и может ли их популяция выдержать даже такое небольшое сокращение численности.

Последняя фраза, на самом деле, справедлива почти для всех ныне живущих головоногих.