Аэропорт Кемерова возобновил работу после закрытия

Аэродром закрывали по техническим причинам

КЕМЕРОВО, 5 июня. /ТАСС/. Аэропорт Кемерова, который закрылся в воскресенье по техническим причинам, возобновил работу. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе аэропорта.

"Аэродром работает в штатном режиме", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе аэропорта уточнили, что на участке площадью 75 кв. м произошло вспучивание бетонного слоя по причине изношенности покрытия, так как полосу ввели в эксплуатацию в 2001 году и ей требовалась реконструкции. Дефект своевременно обнаружили во время очередного осмотра.

Там также напомнили, что реконструкция аэродрома началась в декабре 2022 года, в рамках которой ведутся работы на участке в 1 км. "Аэропорт продолжал выполнять прием самолетов на участке 2 тыс. м, что временно достаточно для всех основных рейсов, выполняющихся сейчас из аэропорта. Именно на этом еще не отреконструированном участке произошло разрушение покрытия", - добавили в пресс-службе аэропорта.

Как сообщали ранее в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, задержки рейсов связаны с дефектами взлетно-посадочной полосы, которые возникли из-за погодных условий. Отменены или задерживались рейсы из Кемерова в Сочи, Красноярск, Новосибирск и Казань, а также в Кемерово из Новосибирска и Красноярска.