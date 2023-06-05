5 июня, 02:55,
обновлено 5 июня, 03:15

Аэропорт Кемерова возобновил работу после закрытия

Аэродром закрывали по техническим причинам

КЕМЕРОВО, 5 июня. /ТАСС/. Аэропорт Кемерова, который закрылся в воскресенье по техническим причинам, возобновил работу. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе аэропорта.

"Аэродром работает в штатном режиме", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе аэропорта уточнили, что на участке площадью 75 кв. м произошло вспучивание бетонного слоя по причине изношенности покрытия, так как полосу ввели в эксплуатацию в 2001 году и ей требовалась реконструкции. Дефект своевременно обнаружили во время очередного осмотра.

Там также напомнили, что реконструкция аэродрома началась в декабре 2022 года, в рамках которой ведутся работы на участке в 1 км. "Аэропорт продолжал выполнять прием самолетов на участке 2 тыс. м, что временно достаточно для всех основных рейсов, выполняющихся сейчас из аэропорта. Именно на этом еще не отреконструированном участке произошло разрушение покрытия", - добавили в пресс-службе аэропорта.

Как сообщали ранее в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, задержки рейсов связаны с дефектами взлетно-посадочной полосы, которые возникли из-за погодных условий. Отменены или задерживались рейсы из Кемерова в Сочи, Красноярск, Новосибирск и Казань, а также в Кемерово из Новосибирска и Красноярска. 

Теги:
РоссияКемеровская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация