ВОЗ окажет дополнительную помощь в охране здоровья в связи с разрушением Каховской ГЭС

Генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что ВОЗ поставит дополнительные материалы для расширения доступа к услугам охраны здоровья

ЖЕНЕВА, 8 июня. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оказывает помощь в предотвращении передающихся через воду заболеваний в связи с разрушением Каховской ГЭС. В ближайшее время она поставит дополнительные материалы для расширения доступа к услугам охраны здоровья, заявил в четверг на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

"ВОЗ поспешила поддержать власти и работников здравоохранения в профилактических мерах против болезней, передающихся через воду, и в улучшении эпиднадзора за болезнями", - сказал он, уточнив, что команда ВОЗ "работает на месте". "В ближайшие дни ВОЗ поставит дополнительные материалы для расширения доступа к услугам здравоохранения", - констатировал Гебрейесус.