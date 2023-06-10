В Херсонской области после теракта на ГЭС усилят режим безопасности

По словам врио губернатора региона Владимира Сальдо, под дополнительную охрану будут взяты ключевые объекты жизнеобеспечения

ГЕНИЧЕСК, 10 июня. /ТАСС/. Власти Херсонской области усилят режим безопасности после теракта на Каховской ГЭС и произошедших в пятницу и субботу обстрелов Арабатской стрелки под Геническом со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило Херсонское агентство новостей.

"Режим безопасности будет дополнительно усилен. Но, как показывает практика, пока продолжается военное противостояние с беспринципным противником, абсолютную безопасность гарантировать невозможно нигде", - приводит агентство слова врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.

Уточняется, что ключевые объекты жизнеобеспечения будут взяты под дополнительную охрану.