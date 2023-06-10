Мурашко заявил об отсутствии проблем с доставкой лекарств в Херсонскую область

Министр здравоохранения сообщил о наличии резервов препаратов

ОРЕЛ, 10 июня. /ТАСС/. Минздрав России не видит проблем с доставкой лекарств в Херсонскую область после разрушения Каховской ГЭС, имеются резервы препаратов. Об этом в субботу журналистам сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"[Проблем] нет. У нас, во-первых, там резервы были - заведомо мы уже готовили. Плюс у нас там есть аптечный склад, который хранит лекарственные препараты, мы туда в рамках федеральной льготы поставляем препараты", - сказал он.

Министр добавил, что сейчас на месте работают специалисты Минздрава России. По поручению президента РФ Владимира Путина создан штаб, там работает замглавы Минздрава, курирующий соответствующее направление.

"Совместно с Роспотребнадзором сейчас определяются группы для профилактической вакцинации, вакцина сегодня будет уже направляться в регион", - сказал Мурашко.

Он добавил, что речь идет о вакцинных препаратах против гепатита A и других, которые "должны быть в наличии, на месте, для того, чтобы профилактировать в случае, если возникнет потребность".