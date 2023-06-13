В Херсонской области вакцинировали от инфекционных заболеваний более 90 человек

В регион доставили 3 500 доз вакцины от гепатита А и шигеллеза, сообщили в медицинских службах

ТАСС, 13 июня. Специалисты в течение суток вакцинировали более 90 человек от инфекционных заболеваний в Херсонской области, где произошло масштабное подтопление территории после прорыва Каховской ГЭС. Об этом ТАСС во вторник сообщили в медицинских службах.

"Всего для проведения вакцинации в регион доставлено 3 500 доз вакцины от гепатита А и шигеллеза. За сутки прививки сделаны 92 жителям", - сказал собеседник агентства.

По его словам, также с целью недопущения массового заболевания людей будет проводиться дезинфекция, уже в регион доставлена специальная техника и оборудование. Санитарно-эпидемиологическая ситуация находится на постоянном контроле.

В пресс-службе Роспотребнадзора в воскресенье сообщили, что в Херсонской области началась вакцинация от инфекционных заболеваний. Анализ питьевой воды из распределительной сети в населенных пунктах Херсонской области, морской воды в Крыму и воды в Северо-Крымском канале не выявил отклонений. С 7 июня на этих территориях отобрана 91 проба.