Жители белгородского приграничья начнут получать выплаты за утрату имущества с 15 июня

Размер выплаты составит 50 тыс. рублей

БЕЛГОРОД, 13 июня. /ТАСС/. Жители приграничных населенных пунктов Белгородской области, которых временно отселили из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, с 15 июня начнут получать единоразовые выплаты в размере 50 тыс. рублей за частичную утрату имущества первой необходимости. Об этом сообщила во вторник на оперативном совещании регионального правительства министр соцзащиты населения и труда Белгородской области Елена Батанова.

Ранее жители белгородского приграничья начали получать единоразовые выплаты в размере 10 тыс. рублей.

"Мы надеемся, что основную выплату по 10 тыс. рублей заканчиваем в среду и с четверга начинаем выплачивать по 50 тыс. рублей", - сказала Батанова.

"Выплата в 50 тыс. рублей производится тем, кто потерял полностью или частично имущество, или не имеет доступ в свои жилые помещения для того, чтобы воспользоваться имуществом первой необходимости", - уточнил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Две единоразовые выплаты получат жители более 20 населенных пунктов Шебекинского округа, 6 населенных пунктов Белгородского района, 6 населенных пунктов Валуйского городского округа, а также жители сел Козинка, Гора-Подол и Глотово Грайворонского округ и хутора Старый Волоконовского района.