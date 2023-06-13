13 июня, 09:30

В Новосибирске начали сбор гуманитарной помощи пострадавшим при разрушении Каховской ГЭС

Эвакуированным жителям нужны средства личной гигиены, постельное и нательное белье, одежда и летняя обувь, сообщил мэр Анатолий Локоть

НОВОСИБИРСК, 13 июня. /ТАСС/. Центры сбора гуманитарной помощи для жителей Херсонской области, пострадавших при затоплении из-за разрушения Каховской ГЭС, открыли в Новосибирске. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Анатолий Локоть.

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"Сегодня очень нужна помощь жителям Херсонской области, оказавшимся в зоне подтопления после подрыва Каховской ГЭС. В Новосибирске мы собираем гуманитарную помощь мирным жителям - оставаться в стороне невозможно и многие люди обращаются к нам с желанием помочь", - написал мэр.

Он уточнил, что сейчас больше всего эвакуированным жителям нужны средства личной гигиены, постельное и нательное белье, одежда и летняя обувь.

"Все необходимое вы можете принести в пункты сбора гуманитарной помощи, расположенные в муниципальных молодежных центрах", - добавил он.

В новость внесена правка (12:35 мск) - повтор с исправлением опечатки в заголовке - пострадавшим 

Теги:
РоссияНовосибирская областьЛокоть, Анатолий Евгеньевич
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