Сальдо: территории Херсонской области после теракта на ГЭС восстановят в кротчайшие сроки

По словам врио губернатора региона, он доложил Владимиру Путину об активной работе спасателей, военных, местных властей и специалистов всех задействованных министерств и ведомств при ликвидации последствий ЧС на Каховской ГЭС

ГЕНИЧЕСК, 14 июня. /ТАСС/. Территории Херсонской области, подтопленные после разрушения украинскими войсками Каховской ГЭС, восстановят в кротчайшие сроки. Об этом сообщил в среду в Telegram-канале врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"После схода воды одной из важных задач станет обеспечение санитарной и экологической безопасности в зоне чрезвычайной ситуации. Президент [России Владимир Путин] сообщил, что для этого будут привлечены войска химической защиты, которые оснащены необходимым оборудованием. Уверен, что и эта задача будет решена в кратчайшие сроки. Подтопленные территории будут полностью восстановлены", - написал Сальдо.

Он добавил, что доложил президенту об активной и слаженной работе спасателей, военных, местных властей и специалистов всех задействованных министерств и ведомств при ликвидации последствий ЧС на Каховской ГЭС. "С такой организацией работы мы смогли пережить крупнейшую катастрофу с минимальными жертвами. Это заслуга всех участников ликвидации и проявление силы русского духа", - отметил Сальдо.