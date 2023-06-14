14 июня, 07:37,
обновлено 14 июня, 08:06
ПМЭФ

Минздрав заявил об отсутствии дефицита препаратов по отдельным международным наименованиям

По словам замминистра здравоохранения Сергея Глаголева, пандемия научила российский фармацевтический рынок работать в условиях недостатка препаратов и быстро выводить в оборот необходимые

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Дефицита препаратов по отдельным международным непатентованным наименованиям (МНН) в России нет. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Сергей Глаголев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

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"Мы видим, что система мер нормативных и правоприменения отработала достаточно эффективно. Мы сегодня не видим ассортиментных дефектур по отдельным международным непатентованным названиям", - сказал он, выступая на сессии "Фармацевтическая промышленность в России: результаты перезагрузки".

По его словам, пандемия научила российский фармацевтический рынок работать в условиях недостатка препаратов и быстро выводить в оборот необходимые.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В 2023 году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия. 

Теги:
РоссияПМЭФ
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