Минздрав заявил об отсутствии дефицита препаратов по отдельным международным наименованиям

По словам замминистра здравоохранения Сергея Глаголева, пандемия научила российский фармацевтический рынок работать в условиях недостатка препаратов и быстро выводить в оборот необходимые

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Дефицита препаратов по отдельным международным непатентованным наименованиям (МНН) в России нет. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Сергей Глаголев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Мы видим, что система мер нормативных и правоприменения отработала достаточно эффективно. Мы сегодня не видим ассортиментных дефектур по отдельным международным непатентованным названиям", - сказал он, выступая на сессии "Фармацевтическая промышленность в России: результаты перезагрузки".

По его словам, пандемия научила российский фармацевтический рынок работать в условиях недостатка препаратов и быстро выводить в оборот необходимые.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В 2023 году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.